Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

На парад Победы в Москву в среду, 24 июня, прибудут лидеры десяти стан. Итоговый список гостей раскрыл официльаный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

В Москву приедут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Песков добавил, что на параде также будет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

Традиционный парад 9 мая был перенесен из-за распространения нового коронавируса. После улучшения эпидемиологической обстановки президент Владимир Путин объявил о проведении праздничного мероприятия 24 июня. Этот день объявлен выходным. Между тем в ряде регионов парад был отложен, главы субъектов РФ при принятии решений ориентировались на статистику по коронавирусу.

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