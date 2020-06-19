Переболевший коронавирусом Пашинян передумал ехать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который переболел коронавирусом, передумал ехать на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает «Sputnik Армения».

В письме российскому лидеру Владимиру Путину Пашинян подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение, однако не сможет присутствовать на мероприятиях: ему не позволяет совершить визит эпидемиологическая ситуация. Премьер выразил надежду на скорую встречу с российским президентом.

«Победа в Великой Отечественной войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений», — добавил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не сможет посетить парад из-за продления карантинных мероприятий в республике.

В начале июня Пашинян перенес коронавирус. Его пресс-служба сообщала, что он собирается на парад в Москву в случае выздоровления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!