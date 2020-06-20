Кремль объяснил решение Путина провести парад 24 июня

Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент также основывался на научных выводах и глубоких эпидемиологических исследованиях.

Парад традиционно должен был пройти 9 мая, но сперва был отложен на неопределенный срок из-за распространения в России коронавируса. Уже в конце мая Путин назначил 24 июня новой датой проведения мероприятия.

Парад, как ожидается, несмотря на продолжающуюся эпидемию, посетят ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, анонсировано прибытие на мероприятие нескольких иностранных лидеров.

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