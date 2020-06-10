Кремль назвал подтвердивших участие в параде Победы иностранных лидеров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил предварительный список лидеров стран, которые подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает ТАСС в среду.

По его словам, к настоящему моменту подтверждения получены от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии.

«Но целый ряд лидеров также получили приглашения, мы ожидаем подтверждения со дня на день», — сказал Песков.

На вопрос, направлялось ли приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно. Он пояснил, что акцент делается на возобновлении приглашений главам государств СНГ. «Украина не является де факто и во многом де юре частицей СНГ», — отметил он.

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парадов Победы 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

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