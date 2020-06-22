Объяснен отказ президента Хорватии приехать на парад Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы в Москву, потому что у него сломался самолет. Так его отказ посетить мероприятие объяснили в посольстве страны, сообщает РИА Новости.

«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», — заявили в дипмиссии журналистам.

Уточняется, что о планах Милановича приехать на праздник в российскую столицу стало известно на прошлой неделе. В администрации хорватского лидера тогда рассказали, что он намеревается не только посетить парад, но и провести личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Никол Пашинян также пропустят парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня.

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