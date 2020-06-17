Президент Чехии решил не приезжать на парад Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан решил не приезжать на парад Победы в Москву 24 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Чехии в Москве.

«Президент Земан глубоко сожалеет об этом и поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в параде Победы вместо него», — сказали в диппредставительстве.

Ранее, 15 июня, стало известно, что парад Победы 24 июня не посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Представитель Елисейского дворца уточнил, что Макрон не получал приглашения от России.

10 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подтверждения приезда получены от лидеров Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже будет присутствовать на параде Победы.

В конце мая российский лидер Владимир Путин объявил днем проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. По указу главы государства этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.

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