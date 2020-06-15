Макрон вскоре посетит Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Россию. О его скором визите сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Сроки пока неизвестны, но есть уверенность, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки», — сказал Грушко.

Представитель Елисейского дворца рассказал агентству, что президент Франции не получал приглашения от России на парад Победы и не приедет в Москву 24 июня.

В июне 2019 года Макрон заявлял, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что «мы многим обязаны России, тем, кто оказывал сопротивление нацистам».

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. По указу главы государства этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.

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