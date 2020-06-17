Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина и приедет на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

«Мы благодарны главе белорусского государств за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы», — отметил российский дипломат.

По словам Мезенцева, решение Лукашенко подтверждает единство подходов двух «братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны».

Ранее 17 июня стало известно, что белорусских военнослужащих, отправленных для участия в московском параде Победы, поразил коронавирус. Инфекцию выявили у одного ефрейтора и трех рядовых роты почетного караула.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что намерение приехать в Москву на военный парад подтвердили главы 12 государств, большинство из них — члены СНГ.

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. По указу главы государства этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.

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