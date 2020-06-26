Сербия назвала сроки вступления в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич назвал сроки возможного вступления страны в ЕС, уточненные на переговорах с Брюсселем. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

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Вучич не стал вдаваться в подробности, но рассказал, что удовлетворен тем, как идут переговоры. По его словам, они будут завершены к 2024 году, а к 2026 году страна, возможно, уже станет членом Евросоюза. Президент подчеркнул, что он не утверждает этого точно — лишь надеется и верит, — однако отметил, что он не является оптимистом и мечтателем.

«Я думаю, в ЕС сейчас подходящий климат для того, чтобы ускорить процесс по Сербии, и в то же время в нашей стране увеличилось желание направляться по европейскому пути», — приводит его слова сайт телеканала.

18 июня Вучич высказывался по поводу условий, на которых сербское государство готово стать частью блока. Он заявил, что страна не будет отказываться от претензий на Косово и признавать его независимость в обмен на членство в ЕС.

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