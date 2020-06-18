Сербия отказалась отказываться от Косова ради ЕС

Если Сербии предложат вступить в Евросоюз за признание независимости Косова, она откажется от этого. С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, слова сербского лидера цитирует РИА Новости.

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«Это вопрос для нас, ни для кого другого (...). Косово вступит в ООН, и мы не получим ничего, а за это станем членом ЕС. Ясно, что в таком случае наш ответ — "нет"», — заявил президент Сербии. По его словам, Белград в любом случае не бросит Косово и не будет принимать по нему никаких решений без одобрения России.

Вучич подчеркнул, что мнение Москвы будет учитываться как на уровне Совбеза ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Белград. Лавров рассказал, что российская сторона готова принять любой вариант косовского урегулирования.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косова не признает.

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