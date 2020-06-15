Трамп задумал помирить Сербию и Косово

Президент США Дональд Трамп задумал помирить Сербию и частично признанное Косово — их лидеры приглашены на мирные переговоры 27 июня в Белый дом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Спецпредставитель США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл подтвердил в Twitter информацию газеты. По его словам, правительства Сербии и Косова обязались временно приостановить свои кампании по отзыву признания независимости и вступлению в международные организации. При этом стороны вернутся к статус-кво в случае неудовлетворения переговорами.

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В 2018 году сообщалось, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на саммите в Хельсинки обсуждали Косово. Тогда президент США якобы был согласен на разделение последнего. Утверждалось что его администрация считала верным признание независимости региона от Сербии в обмен на предоставление ей части земель.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово не признает.

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