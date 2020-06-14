Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» раскрыл свою роль в организации броска на Приштину и взятии косовского аэропорта «Слатина» в 1999 году. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава государства рассказал, что о возможности проведения этой операции у него уточнил начальник Генерального штаба, тогда генерал Анатолий Квашнин. Российский лидер в тот момент занимал должность секретаря Совета безопасности. Как вспоминает Путин, он ответил, что если это целесообразно, то нужно эту операцию проводить.

«На вопрос "Зачем?" он (Квашнин — прим. «Ленты.ру») ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться», — сказал он.

Путин добавил, что Квашнин тогда не рискнул согласовывать с Минобороны и другими высшими должностными лицами эту операцию, но это было сделано.

Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками. Считается, что последующие указания руководства НАТО «выбить русских любой ценой» могли стать началом третьей мировой войны.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ), подверглись бомбардировкам Североатлантического альянса. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.

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