Мужчины проехали по Косово с портретом Путина и были наказаны

Водители фур из Сербии проехали по самопровозглашенной республике Косово с портретом президента России Владимира Путина, нарисованным на задней части грузовиков, и были наказаны местной полицией. Об этом сообщает News Front со ссылкой на косовские СМИ.

Инцидент произошел в городе Печ на западе Косово. Уточняется, что, помимо портрета Путина, на фуры был нанесен портрет создателя современного сербского алфавита Вука Караджича.

На ролике, опубликованном в Facebook-аккаунте Indeks Online, видно, как одна из фур с рисунком Путина едет по дороге.

По некоторым данным, полицейские задержали водителей грузовиков и потребовали убрать изображение российского президента.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Для въезда на свою территорию косовские власти требуют шенгенскую визу или специальную «косовскую визу», которую выдают в странах, признавших независимость республики.

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