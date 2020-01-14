Двое россиян попытались въехать в Косово и были задержаны

Двоих россиян задержали на севере самопровозглашенной республики Косово «за незаконный переход границы», передает со ссылкой на косовскую полицию РИА Новости.

«Двое граждан России — Игорь Красиков и Марина Красикова — на автомобиле с черногорскими номерами попытались в понедельник въехать через КПП Ярине на севере Косово, но из-за отсутствия визы не были пропущены. Потом они проникли альтернативным путем, через село Шерпель, где были задержаны полицейским патрулем», — приводит агентство заявление полицейских.

Известно, что Красиковы пробудут под арестом не более 24 часов. После этого их оштрафуют и выдворят с территории непризнанного государства. Власти также арестовали машину, принадлежащую фирме по аренде машин, находящейся в черногорской Будве.

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28 мая 2019-го в Косове жестко задержали российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. В ходе задержания мужчина получил несколько переломов костей черепа и сильную психологическую травму. Несколько дней его не позволяли вывезти с территории республики для лечения в сербском Белграде.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Для въезда на свою территорию косовские власти требуют шенгенскую визу или специальную «косовскую визу», которую выдают в странах, признавших независимость республики.

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