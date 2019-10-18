УЕФА разведет команды из России и Косова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разводить команды России и Косова на турнирах, проходящих под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС.

Чрезвычайная комиссия УЕФА пришла к такому решению из соображений безопасности. Отмечается, что данной меры будут придерживаться до «дальнейшего уведомления».

В сентябре УЕФА отложил на неопределенный срок проведение матча женских команд Косова и России. Изначально встреча отборочного турнира чемпионата Европы-2021 была запланирована на 4 октября. На заседании чрезвычайной комиссии было принято решение провести две встречи отбора на нейтральном поле.

В 2012 году сборная Косова получила право на проведение товарищеских матчей. Впервые сборная сыграла в 2016 году. Первым соперником команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира стала сборная Финляндии.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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