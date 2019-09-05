Косовские террористы приготовились напасть на солдат НАТО и попали в тюрьму

Суд в Республике Косово признал пятерых мужчин и одну женщину виновными в планировании атак на солдат НАТО и мирных жителей в Косове, Бельгии и Франции. Об этом сообщает Reuters.

Источник сообщил журналистам, что всех преступников арестовали в прошлом году. Они получили тюремные сроки от 1 до 10 лет.

Все они были сторонниками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), многие из них контактировали с ее боевиками, находящимися в Сирии и Ираке. У одного осужденного есть гражданство Бельгии.

«Эти шесть человек готовили террористические атаки как внутри, так и вне Косова: атаки на ночные клубы в Грачанице, на православную церковь в Северной Косовска-Митровице, нападения на солдат НАТО в Косово и другие теракты в Бельгии и Франции», — цитирует агентство заявление суда.

Оба упомянутых региона Республики Косово населены сербским меньшинством.

По данным Reuters, внутри Косова не случалось исламистских терактов, но с 2012 года более 300 граждан республики уехали в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов. Около 70 косовских боевиков погибли, более 100 в итоге получили приговоры и тюремные сроки. В апреле этого года частично признанная республика приняла из Сирии 110 своих граждан — 4 мужчин, 32 женщин и 74 несовершеннолетних.

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