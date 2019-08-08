Косово предложили отдать России

Отдать непризнанную республику Косово в пользование России — единственный доступный для Сербии способ ее сохранить. Такое заявление сделал председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович, сообщает EurAsia Daily.

«Из-за этих новых угроз и опасности формирования "Великой Албании" на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, при котором в Косово и Метохии было бы установлено российское управление, пока сербская земля и народ снова не будут в безопасности», — сказано в его сообщении.

Политик считает, что при таком развитии событий сербы, проживающие на территориях под контролем сепаратистов, смогут получить российское гражданство.

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Несколькими днями ранее руководства Албании и Косова сделали шаги к объединению: они договорились об общей внешней политике и объединении диппредставительств. Кроме того, Тирана собирается предоставить албанское гражданство любому человеку с соответствующими корнями, а Косово грозит ЕС объединиться с Албанией, если блок откажет республике в официальном признании.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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