Косово обвинили в создании гетто для сербов

Власти самопровозглашенной Республики Косово устраивают гетто для проживающих там сербов, отрезая их от сербского государства. Такое заявление сделал директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич, передает РИА Новости.

По его мнению, Приштина атакует сами основания права на свободу передвижения. «Необходима энергичная реакция международного сообщества, чтобы остановить это сумасшествие. Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал?» — сказал он.

О том, что власти республики запретили въезда на ее территорию официальным лицам Сербии, стало известно 4 июля. Представители Косова назвали эту меру «возмездием за гибридные угрозы со стороны Сербии, пропаганду и фальшивые новости».

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Ранее в июле сербские предприниматели в знак протеста остановили торговлю на севере Косова, поскольку не могли нормально закупать продукцию, передавало РИА Новости. Это связано со 100-процентными пошлинами на товары из центральных частей Сербии, которые Приштина ввела в ноябре 2018-го.

Отношения Косова и Сербии обострились из-за столкновений сербского населения с полицией республики 28 мая. Они начались после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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