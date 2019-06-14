Сербия приготовилась к вторжению в Косово

Сербия введет свои войска в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать и Сербия готова к этому», — заявил Дачич.

Дипломат также поблагодарил Россию за политическую поддержку в вопросе Косова и Метохии и выразил надежду, что к Москве не придется обращаться за помощью.

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Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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