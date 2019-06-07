Косово собралось помириться с Сербией

В Республике Косово надеются достичь соглашения с Сербией в течение 2019 года. Такое заявление сделал президент самопровозглашенного государства Хашим Тачи, сообщает Reuters.

«Процесс нормализации отношений сейчас переживает кризис — и это возможность достичь соглашения. (...) Я верю, что его можно достичь уже в этом году», — сказал Тачи на саммите ЕС и балканских государств в Словакии.

Сербский президент Александр Вучич, напротив, выразил пессимизм по поводу возможного договора, но отметил, что Сербии и Косово необходимо «найти решение, ради которого обе стороны пойдут на уступки».

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31 мая сообщалось, что власти Косова рассматривают возможность референдума о присоединении к Албании в том случае, если ту не признают в Евросоюзе.

28 мая в республике начались столкновения сербского населения с косовоалбанской полицией. К ним привела серия арестов этнических сербов в северной части региона. Протестующие строили баррикады, известно об использовании огнестрельного оружия с обеих сторон. В связи с беспорядками Сербия привела в боевую готовность все свои военные части.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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