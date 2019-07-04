Запрет чиновникам из Сербии приезжать в Косово назвали возмездием

Власти самопровозглашенной Республики Косово запретили въезд на ее территорию всем сербским официальным лицам. Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Йетлир Зуберай, передает ТАСС.

По его словам, это сделано из-за гибридных угроз со стороны Сербии, пропаганды и фальшивых новостей о Косове. «Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться», — заявил он.

В ответ глава Минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что запрет — «это не политика, это возмездие». Он считает подобные действия попыткой косовских властей выместить свой гнев на жителях-сербах и разорвать их связи с правительством страны.

Вулин также указал, что происходящее в очередной раз показывает желание Косова «уйти от диалога всеми способами». Он подчеркнул, что запрет также станет испытанием для Брюсселя, который как посредник должен обеспечить перемещение людей и товаров, а не просто делать заявления с просьбами воздерживаться от необдуманных шагов.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич при этом указала, что Евросоюз ожидает от Приштины и Белграда выполнения достигнутых ранее соглашений о визитах должностных лиц.

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Ранее в июле сербские предприниматели в знак протеста остановили торговлю на севере Косова, поскольку не могли нормально закупать продукцию, передавало РИА Новости. Это связано со 100-процентными пошлинами на товары из центральных частей Сербии, которые Приштина ввела в ноябре 2018-го.

Отношения Косова и Сербии обострились из-за столкновений сербского населения с полицией республики 28 мая. Они прошли после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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