Еще одна страна отозвала признание независимости Косова

Африканское государство Того отозвало признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

Тоголезская Республика стала пятнадцатой страной, отозвавшей признание. Министр подчеркнул, что нота была направлена еще 28 июня, в праздник Видовдан, который посвящен бою на Косовом поле 1389 года с турками-османами и имеет большое значение для сербов.

В июле Центральноафриканская республика (ЦАР) стала четырнадцатым государством, отозвавшим признание независимости Косова. По словам Дачича, никакого документа о признании республики африканская страна не принимала.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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