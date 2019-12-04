Президент Сербии посетовал на отсутствие Путина во время бомбежек Югославии

Нынешнего президента России Владимира Путина в Сербии ценят больше, чем всех предыдущих российских лидеров. Об этом в среду, 4 декабря, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с российским коллегой в Сочи, сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По словам сербского лидера, если бы Путин, который стал президентом в 2000 году, занял пост главы государства еще в 1999-м, бомбардировки Югославии силами НАТО, вероятнее всего, удалось бы избежать. «Если бы в 1999 году решал бы Путин, нас и бомбить бы никто не стал!» — подчеркнул Вучич.

Ранее в среду сообщалось, что Вучич на переговорах с Путиным говорил на русском языке. В частности, он поблагодарил российского лидера за постоянную поддержку и помощь в сохранении территориальной целостности и суверенитета.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово. По данным Минобороны России, в результате бомбардировок погибли порядка двух тысяч мирных граждан, из них не менее 89 детей. Также были разрушены тысячи гражданских объектов, загрязнена почва и вода в ряде районов.

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