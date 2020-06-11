Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран. Об этом говорится в опубликованных рекомендациях Еврокомиссии (ЕК).

Так, исполнительный орган предлагает приступить с 1 июля к смягчению запрета на въезд из других стран, где темпы распространения коронавируса ниже показателей внутри самого альянса. В этот список попали Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и непризнанная Россией республика Косово.

Кроме того, в Евросоюзе предлагают расширить список оснований, при которых на территорию объединения смогут попасть люди из остальных стран. Такое право могут получить студенты вузов и высококвалифицированные работники, которым необходимо личное присутствие. Ранее исключения были сделаны для самих граждан и жителей ЕС, работников сферы здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов.

В конце мая сначала премьер-министр России Михаил Мишустин, а затем и МИД призвали россиян не строить планов по отдыху за рубежом. Глава правительства попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска», чтобы исключить риск завоза инфекции в страну.

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