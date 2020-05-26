Названы преимущества отдыха в России во время пандемии коронавируса

В Ростуризме назвали преимущества отдыха в России в условиях пандемии коронавируса. Основным из них можно считать гарантированную медицинскую помощь в случае заражения, заявила советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН.

По ее словам, за рубежом туристу могут отказать в госпитализации, поскольку в большинстве стран дорогое оказание медицинской помощи. В России же заболевшие будут обеспечены необходимым лечением.

Кроме того, могут возникнуть трудности с возвращением туристов в случае начала второй волны пандемии. «Министерство иностранных дел и государственная казна не выдержат второго вывоза граждан», — отметила представитель Ростуризма.

Она добавила, что туристы, привыкшие покупать путевки в турагентствах, прислушаются к рекомендации премьера-министра «отложить зарубежные отпуска» и дождутся момента, когда правительство примет решение о возобновлении авиасообщения. Но будут и те, кто «не прислушается и полетит самостоятельно».

«Все риски и ответственность за свой отдых они возьмут на себя», — подытожила Наталья Осипова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян временно воздержаться от поездок за границу. Глава правительства призвал граждан провести отпуска внутри страны, чтобы избежать риска завоза коронавирусной инфекции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!