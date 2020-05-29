МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых

МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Как отметили в министерстве, гражданам стоит учитывать, что большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.

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«Угроза распространения коронавируса в мире не преодолена. Потому решение о возобновлении пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом эпидемиологической ситуации», — подчеркнули в ведомстве, призвав россиян «соблюдать осторожность для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в стране».

Кроме того, в МИД напомнили о том, что в Евросоюзе пока обсуждается лишь возможность открытия внутренних границ между странами шенгенской зоны. При благоприятном развитии ситуации это произойдет в июне или июле, и только потом будет можно будет говорить о возобновлении внешнего туризма.

«В случае Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно», — отметили в министерстве.

Как пояснили в МИД, въезд в эти страны для граждан государств, не входящих в Евросоюз, ограничен на фоне пандемии. Потому россияне не смогут посещать их даже при наличии действующих шенгенских виз.

Гражданам, которые отправятся в европейские страны сразу после открытия границ, следует быть готовыми к нахождению на 14-дневной изоляции, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян временно воздержаться от поездок за границу. Глава правительства призвал граждан провести отпуска внутри страны, чтобы избежать риска завоза коронавирусной инфекции.

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