Названа дата открытия Таиланда для туристов

Таиланд может полностью открыться для туристов с 1 июля. Такую дату называет издание The Thaiger.

По данным портала, правительство страны объявило о намерении снять к середине лета все ограничения для бизнеса и туризма, введенные из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что к этому времени в Таиланде будет отменено чрезвычайное положение и комендантский час, который постепенно начнет сокращаться в июне, а также разрешены внутренние и международные поездки.

В то же время в стране сохранится ряд ограничений, включая обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.

Ранее о готовности принимать туристов заявили на еще одном популярном курорте — в Тунисе. Министр туризма и ремесел Мохамед аль Туми предложил открыть международные границы в конце июня, поскольку в стране стабилизировалась обстановка с распространением коронавируса, а режим самоизоляции был снят еще в апреле.

По последним данным, в Таиланде зафиксировано 3065 случаев заражения коронавирусом, 2495 человек вылечились, 75 — скончались.

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