На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
По данным издания, 1 июня в стране официально откроются парки, бассейны, рестораны и другие общественные и развлекательные места, однако работать они будут в условиях ограничений. Так, например, на пляжах введут социальное дистанцирование и запретят курение кальянов и сигарет.
Местные власти объяснили решение тем, что разбросанные в местах отдыха окурки создают риск заражения уборщиков. А курение кальянов в условиях пандемии коронавируса противоречит санитарным нормам.
Ранее сообщалось, что в Анталье завершили подготовку крупного городского пляжа Коньяалты к туристическому сезону. На побережье протяженностью более шести километров ввели строгие правила гигиены: отдыхающим запретили лежать на своих полотенцах, где им захочется, обязав загорать только на шезлонгах в специально отведенных местах.
Лежаки будут расположены исходя из расчета девяти квадратных метров на семью, после каждого человека их будут дезинфицировать специальными растворами.
Турция объявила о готовности принимать иностранных туристов с 20 июня. Однако граждан России среди них не будет до конца лета из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Страна объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в Турции выявлено более 161 тысячи зараженных, из них 4461 человек скончались, 124 тысячи — вылечились.