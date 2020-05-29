На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.

По данным издания, 1 июня в стране официально откроются парки, бассейны, рестораны и другие общественные и развлекательные места, однако работать они будут в условиях ограничений. Так, например, на пляжах введут социальное дистанцирование и запретят курение кальянов и сигарет.

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Местные власти объяснили решение тем, что разбросанные в местах отдыха окурки создают риск заражения уборщиков. А курение кальянов в условиях пандемии коронавируса противоречит санитарным нормам.

Ранее сообщалось, что в Анталье завершили подготовку крупного городского пляжа Коньяалты к туристическому сезону. На побережье протяженностью более шести километров ввели строгие правила гигиены: отдыхающим запретили лежать на своих полотенцах, где им захочется, обязав загорать только на шезлонгах в специально отведенных местах.

Лежаки будут расположены исходя из расчета девяти квадратных метров на семью, после каждого человека их будут дезинфицировать специальными растворами.

Турция объявила о готовности принимать иностранных туристов с 20 июня. Однако граждан России среди них не будет до конца лета из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Страна объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в Турции выявлено более 161 тысячи зараженных, из них 4461 человек скончались, 124 тысячи — вылечились.

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