В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов

Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня. О таких сроках открытия страны рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой турецкому телеканалу NTV.

Министр отметил, что первыми туристами после эпидемии могут стать граждане азиатских стран, таких как Китай и Южная Корея. При этом он напомнил, что ситуация с коронавирусом улучшается и в европейских странах. Таким образом, по мнению Эрсоя, международный туризм для Турции возобновится с середины июня. Внутренний сезон там при этом может открыться уже 28 мая.

Ранее сообщалось, что возобновление авиасообщения между Россией и Турцией может состояться в конце лета текущего года. Так, чартерные программы между странами могут быть запущены уже 1 августа.

12 мая сообщалось, что Турция введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым ни один посещающий страну путешественник не сможет въехать в нее без справки об отсутствии коронавируса.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 146 тысяч зараженных, из них более четырех тысяч человек скончались.

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