Украина пригрозила лишить Турцию туристов за исполнение «Катюши»

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить страну без украинских туристов из-за того, что в курортном городе Аланья на День Победы во время передвижного концерта исполнили песню «Катюша». Об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» — написал Сибиха.

При этом он отметил, что горожане, участвовавшие в праздничном мероприятии, нарушали правила карантина, подвергая опасности окружающих.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил против «культа Победы» и заявил, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы. «Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем», — подчеркнул он.

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