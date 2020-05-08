Верховной Раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отмене запрета на георгиевскую ленточку. Соответствующий документ появился на сайте украинского парламента.

Шуфрич предложил признать утратившим силу закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете «производства и пропаганды» символа Победы в Великой Отечественной войне. Текст законопроекта пока недоступен.

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Георгиевская ленточка была запрещена на Украине в 2017 году. Согласно законодательству, за ее использование правонарушителю грозит до 5 100 гривен (около 14 тысяч рублей) штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией имущества. Тогдашний спикер Рады Андрей Парубий пояснял, что закон приняли из-за столкновений, произошедших 9 мая в ряде городов Украины между националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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