На Украине против пенсионера открыли дело за листовки с символикой СССР

Национальная полиция Украины открыла уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кривого Рога за нарисованные им листовки ко Дню Победы с символикой СССР. Об этом сообщает Vesti.ua со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Пенсионер своими руками оформлял поздравительные открытки с помощью трафаретов, шаблонов и маркеров. На листовки мужчина наносил советские символы, запрещенные украинским законодательством, и лозунги («Слава Красной армии! Слава русскому солдату!»). Затем он расклеивал их в центре города.

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После жалобы активистов сотрудники Нацполиции задержали мужчину и изъяли у него 20 открыток.

Теперь пенсионеру грозит лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Открыто производство по ч. 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов»).

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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