На Украине переименовали бюст Карла Маркса

В Арцизе Одесской области местные власти официально переименовали бюст Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти (УИНП) на своей странице в Facebook.

Отныне в городе появился памятник болгарскому поэту и национальному герою Христо Ботеву. В то же время УИНП обратился к местным властям Одесской области с призывом завершить декоммунизацию.

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«Отдельные местные советы формально относятся к выполнению закона о декоммунизации, надеясь на бесконтрольность со стороны государства, (...) теперь государственные органы будут более тщательно проверять его выполнение», — подчеркнули в УИНП.

В частности, там отметили, что ведомство изучит вопрос возможного нахождения в Болграде Одесской области памятника Ленину, который местные власти «скрывают от государства».

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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