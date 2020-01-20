Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов. Он ответил на соответствующий вопрос в интервью изданию The Times Of Israel.

Украинскому главе задали вопрос, что он думает о переименовании улиц в честь украинских националистов, которое, по мнению издания, было спорным. «Давайте найдем имена, которые не вызывают противоречий», — ответил он. Зеленский добавил, что это касается не только улиц, но и памятников.

По его мнению, вопрос в том, как уживаться вместе людям с разной историей и взглядами. Президент Украины заявил, что есть герои, которых почитают на западе и в центре страны, и есть украинцы, которые с этим не согласны. По словам Зеленского, он понимает и тех, и других.

Украинский лидер предложил называть памятники и улицы именами, которые не провоцируют конфликты. Он сказал, что есть современные герои: ученые, космонавты, великие спортсмены и писатели, которых уважают во всех частях Украины, и призвал не смешивать эту проблему с политикой.

В июне прошлого года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Также суд отменил решение о названии проспекта Ватутина в честь Романа Шухевича.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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