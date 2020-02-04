В Одессе сорвали и топтали ногами последний барельеф Жукову

В украинской Одессе активисты сорвали со стены университета и топтали ногами последний в городе барельеф советского маршала Георгия Жукова. О демонтаже во вторник, 4 февраля, сообщил городской портал «Пушкинская».

На размещенном в социальных сетях видео показано, как барельеф сняли со стены, положили на землю и встали на него ногами.

Против демонтажа выступал депутат городского совета от «Оппозиционного блока» Богдан Гиганов, приехавший на место. Он назвал снос незаконным и вызвал полицию, однако правоохранители не стали вмешиваться.

Доска находилась на здании, которое является памятником архитектуры и истории местного значения. Здесь в 1946-1948 годах в штабе Одесского военного округа работал Жуков. Сейчас в здании находятся общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова. В конце января университет ответил активистам, что барельеф не находится у него на балансе и подлежит демонтажу по украинскому закону о декоммунизации. Это была последняя мемориальная доска маршалу в Одессе, в конце октября активисты демонтировали еще один барельеф Жукова со здания военкомата.

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