На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны. Программа передач доступна на сайте телеканала.

«Интер» решил показать цикл военных фильмов ко Дню защитника Отечества, несмотря на то, что на Украине этот праздник официально не отмечают. Так, утром 23 февраля на телеканале вышел фильм об учениях советских десантников «В зоне особого внимания», а в 8:30 мск была продемонстрирована его вторая часть — «Ответный ход».

«Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается», — говорится в анонсе к картинам.

Ранее в феврале Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил местным телеканалам о том, что трансляция фильмов и передач в честь 23 февраля, которые могут «создавать положительный образ работников государства-агрессора», запрещена. Также в стране под запретом показ советских фильмов, в которых демонстрируется коммунистическая символика.

На Украине не отмечают 23 февраля на официальном уровне после того, как в 2014 году занимавший тогда пост президента страны Петр Порошенко перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.

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