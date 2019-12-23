На Украине предложили наказывать за «сепаратные переговоры» с Россией

Группа депутатов украинского парламента внесла на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, предусматривающий уголовное наказание за ведение несанкционированных «сепаратных переговоров» с представителями «государства-агрессора» (так украинские власти называют Россию — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет УНИАН.

Авторами законопроекта являются нардепы от партии «Голос» Святослав Вакарчук и Андрей Осадчук, а также депутат от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев. Они захотели внести изменения в статью о государственной измене Уголовного кодекса Украины.

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Парламентарии предлагают считать госизменой вступление без разрешения органов власти в переговоры по вопросам внутренней или внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Радой агрессором. За подобное деяние они хотят ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Обязанность пресекать «сепаратные переговоры» предлагается возложить на Службу безопасности Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в закон «О телевидении и радиовещании», согласно которым не допускается использование теле- и радиоорганизаций для распространения информации, которая «оправдывает агрессию против Украины и/или оккупацию территории Украины».

Также депутаты захотели наделить Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания полномочиями налагать на СМИ штрафы в размере 25 процентов от лицензионного сбора за призывы к «насильственному изменению конституционного строя, распространение информации, которая оправдывает преступление агрессии против Украины и/или оккупации территории Украины».

Ранее Вакарчук призвал власти Украины принять общий план деоккупации Донбасса, отличный от минских соглашений. По словам политика, сейчас Киев следует плану урегулирования конфликта, который «придумали в Кремле и продавили в Минске, дополнив неприемлемой "формулой Штайнмайера"». Вакарчук заявил, что Украина должна изменить положение дел, добавив, что его команда разрабатывает план для этого.

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