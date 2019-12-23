Глава украинской партии «Голос» выступил на корпоративе в Минске

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе компании Wargaming.net, известной в качестве создателей компьютерной игры World of Tanks. Об этом пишет «Страна.ua».

Сообщается, что за концерт народный депутат Верховной Рады мог получить около 100 тысяч евро. Он просил о полном запрете на фото- и видеосъемку своего выступления.

16 декабря Вакарчук призвал власти Украины принять общий план деоккупации Донбасса, отличный от минских соглашений. По словам политика, Киев следует плану урегулирования конфликта, который «придумали в Кремле и продавили в Минске, дополнив неприемлемой "формулой Штайнмайера"». Вакарчук заявил, что Украина должна изменить положение дел, добавив, что его команда разрабатывает план для этого.

По итогам выборов в украинский парламент, состоявшихся 21 июля, партию Вакарчука «Голос» поддержали 5,85 процента участников голосования. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней политсила президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов. Это позволило ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде.

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