Вакарчук призвал Зеленского к делам вместо слов

От президента Украины Владимира Зеленского ждут дел, а не только заявлений, считает депутат депутат Верховной рады и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. Об этом он сказал в изданию «Украинская правда».

«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей, — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов [о пребывании на посту президента Украины Владимира Зеленского]», — сказал музыкант. Вакарчук при этом отметил, что настоящим лидером он считает политика, который обладая достаточной поддержкой, не меняет существующие «правила игры» под свою команду. «Мне кажется, это очень, во-первых, неэффективная, а во-вторых, очень опасная история», — считает украинский политик.

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Он заявил, что ни Зеленский, ни партия «Слуга народа» не шли на выборы с обещанием изменить Конституцию и увеличить полномочия президента. «У нас парламентско-президентская республика. И таких обещаний никто не давал. Обещания были: "конец эпохи бедности", "придет весна, будем сажать"», — отметил Вакарчук.

Ранее Вакарчук призвал президента дать четкий и однозначный ответ, как его команда будет защищать интересы страны на предстоящей встрече в «нормандском формате». При этом он пообещал гражданам, что украинская безопасность и суверенитет будут сохранены.

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