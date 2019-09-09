В Раде захотели сажать за переговоры с Россией

Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидер фракции «Голоса» в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что проект закона уже разработан и будет зарегистрирован в парламенте в ближайшее время.

Этот законопроект лидер партии Святослав Вакарчук анонсировал еще в июле, до выборов в парламент. За такие переговоры партия предлагает наказывать на срок 13-15 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Позже с подобной инициативой выступил депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко. По его мнению, ответственность за переговоры с Москвой должны нести лица, которые не уполномочены на такие действия официально. Как отмечает Яременко, хотя партия и выступает за снижение влияния государства на различные сферы общественной жизни, внешняя политика и оборона должны полностью контролироваться властью.

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