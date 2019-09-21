Вакарчук объяснил побег с заседания Рады на концерт

Лидер украинской партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не считает нарушением свой уход с заседания Верховной Рады на концерт. Его слова приводит «Радио Свобода».

«Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», — сказал Вакарчук.

По его словам, концерт «Океана Эльзы» в Минске был согласован еще до того, как он ушел в политику и состоялись парламентские выборы. «Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы, и вы увидите это», — подчеркнул нардеп.

О побеге Святослава Вакарчука с заседания Рады сообщалось накануне, 20 сентября. Уже в 17:15 по местному времени (совпадает с московским) парламентарий отсутствовал в зале заседания и не появился во время голосования за законопроекты.

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