Вакарчук сбежал с заседания Верховной Рады на концерт в Минске

Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» и глава политической партии «Голос» Святослав Вакарчук сбежал с заседания Верховной Рады, чтобы выступить на концерте в Минске. Об этом сообщает портал «Украинские новости».

Как отмечает издание, по состоянию на 17:15 по местному времени (совпадает с московским) Вакарчук отсутствовал в зале заседания и не появлялся во время голосования за законопроекты. Сообщается, что музыкант планировал покинуть здание парламента, если «заседание затянется».

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Концерт группы «Океан Эльзы» начнется в Минске 20 сентября в 20:00. Лидер коллектива заявлял, что не намерен получать гонорар за концерт.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов. Это позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде. Партию Святослава Вакарчука «Голос» поддержали 5,85 процента участников голосования.

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