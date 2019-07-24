Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в 2015 году выступал перед российской публикой в Монако. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил юрист Андрей Портнов.

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

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Он также прикрепил ссылку на видеозапись с концерта. На ролике Вакарчук исполняет один из своих хитов «Больше для нас». Вскоре видео было удалено. В комментариях к посту Портнов уточнил, что речь идет о вечеринке у владельца компании Beluga Group Александра Мечетина.

Издание «Страна.ua», в свою очередь, пишет, что 2015 год группа «Океан Эльзы» во главе с Вакарчуком также встретила на «русской вечеринке» в Майами. Отмечается, что именно в эти дни конфликт в Донбассе переживал наиболее драматические моменты — весь январь шли бои за донецкий аэропорт.

Мероприятие, на котором выступил украинский артист, в Майами называли «праздником русских олигархов». Вход туда стоил до 50 тысяч долларов. Сам Вакарчук вышел на сцену в футболке с украинским гербом и отметил, что рад петь перед поклонниками из России.

Информация о выступлениях «Океана Эльзы» на вечеринках российских олигархов прозвучала на фоне заявлений Вакарчука об отношениях Москвы и Киева. 22 июля в интервью «Укринформу» он предложил Верховной Раде принять закон о сосуществовании с Россией. По его словам, в законе необходимо прописать ограничения для граждан относительно соседней страны, это будет полезно и для музыкантов. «Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — задался вопросом политик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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