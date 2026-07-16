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22:34, 16 июля 2026Мир

Захарова указала на забывчивость Киева

Захарова: Киев давно забыл о внеблоковом статусе Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правительство Украины забыло о базовых принципах — внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны, — на основе которых мир признал ее независимость. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что 16 июля 1990 года приняли декларацию о государственном суверенитете Украины, но в Киеве об этой дате не вспомнили. «В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашенных тогда базовых принципах украинской государственности — внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны», — заявила дипломат.

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в том, что он распределяет заказы в интересах Вооруженных сил Украины на продукцию для терактов в России.

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