Вакарчук указал Зеленскому на его президентские обязанности

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо набраться решимости для реализации плана по возвращению Донбасса. Об этом заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, украинский лидер, как верховный главнокомандующий, должен действовать, а не спрашивать у населения, что ему делать. «Так нельзя. Он должен проявить лидерство и делать то, в чем уверен. Но при этом должен четко объяснить свои шаги обществу и идти вперед», — объяснил Вакарчук.

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

Он призвал Зеленского проявить лидерство в военных и геополитических делах. «Это очень важно (...). Люди доверяют президенту, осуществляющий международную политику», — подчеркнул парламентарий.

С похожим заявлением Вакарчук выступал в октябре: он призывал украинского лидера к делам вместо слов. Депутат отметил, что настоящим лидером он считает политика, который обладая достаточной поддержкой, не меняет существующие «правила игры» под свою команду.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов. Партию Вакарчука «Голос» поддержали 5,85 процента участников голосования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!