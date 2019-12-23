На Украине рассказали о борьбе с «российской пропагандой»

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что для борьбы с «российской исторической пропагандой» необходимо усиливать качество исторической науки и развивать у украинцев критическое мышление. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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По его словам, «противодействие российской гибридной агрессии» станет одним из приоритетов работы УИНП. В частности, ведомство займется борьбой с «дезинформацией и мифами, которые артикулирует Россия». «Мы усилим свое присутствие, содействуя изданию таких материалов, как, например, книга Сергея Громенко о 250 годах российских мифов об истории Крыма, и тому подобное», — рассказал Дробович.

Он добавил, что последние заявления президента России Владимира Путина о «каких-то мнимых исконных землях, которые существуют в сознании политического руководства России», показывают, что для борьбы с этим необходимо распространять достоверные и исторически верифицированные материалы, которые будут развенчивать мифы.

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19 декабря Путин во время большой пресс-конференции напомнил, что в свое время лидер большевиков Владимир Ленин передал советской Украине «исконно русские территории», которые никогда не имели к ней никакого отношения — все Причерноморье и западные российские земли. Это было сделано, чтобы повысить процент пролетариата на Украине, которая тогда была в основном сельской. Путин назвал ленинское решение странным и добавил, что теперь России приходится разбираться с этим наследием.

Заявление российского лидера вызвало возмущение на Украине. Заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар заявил, что МИД Украины однозначно осуждает попытки России посягнуть на территориальную целостность. Дипломат добавил, что «никакой нарратив» и «выдумки» Путина «не будут работать для нас».

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» увидела в заявлении Путина «неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины» и потребовала от нынешнего главы республики Владимира Зеленского отреагировать.

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