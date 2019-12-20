Украина напомнила Путину о подчинении Москвы Киеву

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали слова президента России Владимира Путина о переданных республике исконно русских землях и вспомнили о подчинении Москвы Киеву. Замглавы ведомства Василий Боднар прокомментировал заявление российского лидера, выступая в Верховной Раде, передает «Страна.ua».

По словам Боднара, МИД однозначно осуждает попытки России посягнуть на территориальную целостность Украины и выпустит сегодня специальное заявление. Дипломат добавил, что «никакой нарратив» и «выдумки» Путина «не будут работать для нас».

«Более того, давайте обратимся к истории — кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — добавил Боднар.

Материалы по теме Разбирают по кускам Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?

19 декабря Путин во время большой пресс-конференции заявил, что в свое время лидер большевиков Владимир Ленин передал советской Украине «исконно русские территории», которые никогда не имели к ней никакого отношения — все Причерноморье и западные российские земли. Это было сделано, чтобы повысить процент пролетариата в Украине, которая тогда была в основном сельской. Путин назвал ленинское решение странным и отметил, что теперь России приходится разбираться с этим наследием.

Заявление российского лидера вызвало возмущение на Украине. Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» увидела в нем «неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины» и потребовала от нынешнего главы республики Владимира Зеленского отреагировать.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что если от России отделить земли, которые она присоединила «с помощью крови, насилия, предательства и лжи», то все исконно русские «болота» уместятся в границах Подмосковья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!