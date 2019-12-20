На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал высказывание российского президента Владимира Путина об исконно русских землях. Его слова приводит УНИАН.

Турчинов отказался считать русскими не только земли на территории Украины, но и большую часть Российской Федерации.

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.

Ранее, 19 декабря, в ходе пресс-конференции Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) исконно «русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения». Глава государства отметил, что теперь с последствиями того решения приходится разбираться современной России.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». В Москве отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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