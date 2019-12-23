Украина продолжит декоммунизацию

Украинский институт национальной памяти (УИНП) определил приоритеты работы на ближайшие пять лет. Об этом заявил глава ведомства Антон Дробович, пишет «Укринформ».

По его словам, украинское государство продолжит декоммунизацию и противодействие российской агрессии, а также усилит работу для международного признания голодомора геноцидом украинского народа. По его словам, основным направлением работы по декоммунизации станет создание архива репрессивных органов. Он отметил, что это будет один из крупнейших открытых документальных архивов такого рода в Европе.

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При этом Дробович рассказал, что важным направлением деятельности УИНП также станет усиление работы с учебными заведениями, прежде всего университетами и школами. Он рассказал, что Институт нацпамяти продолжит разрабатывать методологические материалы для детей.

«Относительно признания голодомора геноцидом у нас есть несколько идей, как усилить свои позиции в этом плане. И второй частью этого приоритета является консолидация усилий украинских ученых и решение ключевых спорных вопросов, которые существуют. Мы изменим нашу внутреннюю позицию, чтобы нам было легче завершить это дело», — рассказал глава УИНП.

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Антон Дробович — кандидат философских наук, исследователь мифологии и современных коммуникаций. На пост директора Украинского института национальной памяти он был назначен правительством 4 декабря. На этой должности Дробович сменил украинского историка Владимира Вятровича, который активно занимался декоммунизацией Украины с 2014 года.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтировали памятники советским вождям и деятелям. Многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.

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