На Украине подростки жарили хлеб и плевали в Вечный огонь

В украинском Николаеве подростки осквернили Вечный огонь мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Страна.ua».

Молодые люди под музыку попытались пожарить на Вечном огне хлеб, а затем погрели ноги и наплевали на мемориал. При этом их действия сопровождались нецензурной бранью и смехом. «Коммунисты этого заслужили», — прокомментировал происходящее один из участников инцидента.

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Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские власти хотят не просто запретить коммунистическую символику, но и изменить образ мышления жителей страны, передает издание «Гордон». «Поэтому то, чем мы (украинские власти — прим. «Ленты.ру») будем заниматься, будет показывать разносторонность и неоднозначность нашей истории», — сказал политик.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтировали памятники советским вождям и деятелям. При этом многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.

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